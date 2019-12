VÖCKLABRUCK. Das Laserfahrzeug der Stadtpolizei wird von 27. bis 31. Dezember 2019 an folgendem Standort im Vöcklabrucker Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchführen: Ziegelwies.



Seit Februar 2017 ist das mobile Radar der Stadtpolizei im Einsatz. Den Verantwortlichen geht es dabei in erster Linie um den Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer und vor allem von Kindern. Den Präventionsgedanken unterstreicht die Stadt durch die Nennung der Standorte, an denen schwerpunktmäßig gemessen wird. Diese werden wöchentlich online auf meinbezirk.at sowie jedes Monat in der Printausgabe der BezirksRundschau bekanntgegeben.