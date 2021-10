Am 10. Oktober 2021, gegen 2.40 Uhr früh, brach aus bisher unbekannter Ursache in einem Hühnerstall in der Gemeinde Ampflwang ein Brand aus.

AMPFLWANG. Das Objekt stand innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand und konnte durch die Feuerwehren Ampflwang, Schlagen und Aigen gelöscht werden. Die Flammen griffen jedoch nicht auf Nebengebäude über.

Wachteln verendet

Im Hühnerstall befanden sich etwa 30 Wachteln, die durch das Feuer verendeten. Die angrenzende Garage, das Garagendach und eine Gartenlaube des Nachbargrundstückes wurden beschädigt.

Personen wurden nicht verletzt, die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Zur Klärung der Brandursache folgen weitere Erhebungen.