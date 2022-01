Die Gemeinde Fornach gibt einen Einblick, was sich 2021 im Standes- und Pfarramt ereignet hat. Mit 1. Jänner 2022 waren in der Gemeinde 993 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet, dies ergibt ein Plus von 24 Personen gegenüber dem Vorjahr.

FORNACH. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Fornach fünfzehn Kinder (sechs Mädchen und neun Buben) geboren und elf Taufen abgehalten. Acht Paare gingen vor dem Standesamt den Bund der Ehe ein und 13 Verstorbene haben ihre letzte Ruhe auf dem Ortsfriedhof gefunden. Die Erstkommunion erhielten 14 Kinder, das Sakrament der Firmung wurde 13 jungen Christen gespendet.

