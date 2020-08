Das Alten- und Pflegeheim St. Klara der Franziskanerinnen hat ein Zeichen für die Verbundenheit der Menschen gesetzt und einen Luftballonstart organisiert bei dem Postkarten verschickt wurden.

VÖCKLABRUCK. Das Klaraheim hat das schöne Wetter und den leichten Wind genutzt und Luftballons steigen lassen. Die waren schon nach fünf Minuten samt angehängten Postkarten nicht mehr zu sehen: „Lieber Finder! Du hältst Flugpost aus dem Alten– und Pflegeheim St. Klara in Händen. Da in Zeiten wie diesen die Abwechslung in unserem sonst sehr aktiven Haus fehlt, haben wir uns zu einem Luftballonstart als Zeichen für die Verbundenheit der Menschen in allen Himmelsrichtungen entschieden! Wir, die Bewohner, Mitarbeiter und Schwestern von St. Klara, bitten Sie/Dich, uns eine Rückmeldung zu schicken. Wir freuen uns auf nette Briefe/E-Mails, Zeichnungen... Wir freuen uns auf Ihre/Eure Post!“