Der Attersee Klettersteig wurde heute, 3. Juli 2022, einem 39-Jährigen zum Verhängnis. Ein kopfgroßer Stein traf ihn an der Hüfte.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Land und eine 36-Jährige aus dem Bezirk Hallein stiegen heute, 3. Juli 2022, gegen 10 Uhr in den Attersee Klettersteig ein. Nach ungefähr einem Drittel der Strecke hörte der 39-Jährige von oben einen Stein fallen. Es sah den Stein auf sich zukommen und konnte sich noch wegdrehen. Der etwa kopfgroße Stein traf ihn allerdings mit voller Wucht an der linken Hüfte. Der Verletzte konnte noch bis zur Wandmitte weiterklettern. Dann wurden die Schmerzen jedoch zu stark und er verständigte via Notruf die Einsatzkräfte. Der 39-Jährige und seine Freundin wurden vom Notarzthubschrauber mit dem Tau gerettet. Der Verletzte begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.