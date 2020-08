Die "Fahr!Rad-Gruppe" präsentierte kürzlich ihr neues Vorzeigeprojekt „Liegenboxen“ im Strandbad Litzlberg.



SEEWALCHEN. „Wenn ich mit dem Radl an den See fahre, kann ich meine Liege nicht mitnehmen“, sei ein oft gehörtes Argument, mit dem Auto anzureisen, so Seewalchens Radbeauftragter Siegfried Gierlinger. Mit der von Hans Ebner aus Bregenz importierten Idee „Liegenboxen“ bietet die Radgruppe Seewalchen/Schörfling eine praktikable Lösung dieses Problems.

Bike & Boot hat einen Prototyp entwickelt, der von der Gemeinde Seewalchen begeistert aufgenommen wurde. Der geplante Umbau der Umkleidekabinen war der ideale Zeitpunkt, das stark frequentierte öffentliche Strandbad Litzlberg mit zwölf Modulen à sieben Boxen auszustatten. Der Freizeit- und Tourismusverein Schörfling-Seewalchen übernimmt die Kosten für eines dieser Module.

Radständer fehlen noch

"Einziger Wermutstropfen, weil noch offener Punkt, sind die fehlenden Radständer", sagt Gierlinger. Trotz intensiver Gespräche mit dem Land OÖ sei es bisher noch zu keiner Zusage bezüglich Umsetzung und Kostenübernahme gekommen. "Aber da die Förderung des Radverkehrs im Sinne der nachhaltigen Mobilität auf der Agenda des Landes Priorität hat, sind wir guter Dinge, noch 2020 den Radlern auch geeignete Abstellplätze zu bieten", hoffen die Mitglieder der Radgruppe.