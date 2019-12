VÖCKLAMARKT. Seit kurzem gibt es in Vöcklamarkt zwei Bürgerinnen und einen Bürger, die den hundertsten Geburtstag erreicht haben. Im Dezember feierte Bürgermeister Josef Six mit Maria Lehner ihren einhundertsten Geburtstag. "Wir wünschen Frau Lehner alles Gute zum Geburtstag sowie viel Freude und Gesundheit im zweiten Jahrhundert ihres Lebens", betonte Six. Zu den Ehrengästen bei der Feier im Alten- und Pflegezentrum Vöcklamarkt zählte unter anderem der ehemalige Landeshauptmann Josef Pühringer.