Umbau des Rathausplatzes spielt auch für Wochenmarkt wichtige Rolle.

ATTNANG-PUCHHEIM. Im Zuge des Projektes Forum Attnang erhält das Stadtzentrum über einen Zeitraum von vier Jahren nicht nur ein völlig neues Gesicht, auch Multifunktionalität und innovative Gestaltung des öffentlichen Raumes stehen im Fokus der baulichen Verwandlung. 2019 konnte der erste Bauabschnitt bereits erfolgreich abgeschlossen werden, Mitte März fällt der Startschuss für die Umgestaltung der Bushaltestelle am Rathausplatz sowie der Straße des 21. April.

Zeitgleich wird an der strategischen Neupositionierung der Marke Attnang-Puchheim gearbeitet und auch der Wochenmarkt soll attraktiviert werden. Bezüglich Wochenmarkt am Freitag haben sich 354 Personen an einer Umfrage beteiligt. Kürzlich wurden die Ergebnisse gemeinsam mit Thomas Egger vom Beratungsunternehmen Egger & Partner präsentiert. "Diese Daten und Fakten zeigen klar auf, dass der Wochenmarkt Attnang-Puchheim eine hohe Kundenzufriedenheit aufweist und somit einen wichtigen Stellenwert im Gemeindegeschehen darstellt", heißt es aus dem Stadtamt. Zudem wurden auch die zukünftigen Kundenwünsche und -bedürfnisse abgefragt.

Handelsplatz und Treffpunkt

„Uns ist es ein großes Anliegen, dass durch die gemeinsame Projektentwicklung sowie die Schaffung von Schwerpunktaktivitäten und Themenmärkten eine nachhaltige Belebung und Attraktivierung des Stadtzentrums geschaffen wird“, sagt Bürgermeister Peter Groiß. Märkte seien nicht nur Handelsplatz und Einkaufsort, sondern vor allem Treffpunkt der Menschen und Zentrum des gesellschaftlichen Lebens. „Außerdem wollen wir mit dem Wochenmarkt gezielt Kunden und Gäste aus der gesamten Region ansprechen", so Groiß.