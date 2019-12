Das traditionelle Christbaumschwimmen am Ausfluss des Attersees zwischen dem Schloss Kammer und der Promenade in Seewalchen wird alljährlich vom Feuerwehrstützpunkt 4 der Bezirke Vöcklabruck und Braunau durchgeführt. Daher waren Taucher aus Seewalchen, Weyregg, Vöcklabruck und St. Peter am Hart mit dabei. Die dazugehörige Gruppe Mondsee veranstaltete selbst ein Christbaumschwimmen.

Als Dank für ein gutes Tauchjahr wird alljährlich dieses schöne Brauchtum seit Jahrzehnten von den Feuerwehr-Tauchern kurz vor Weihnachten hochgehalten.

Der beleuchtete Christbaum wird dabei auf einer Holzplattform von den fackeltragenden Tauchern durch den See gezogen. Das um diese Jahreszeit eiskalte Wasser kann an der Stelle durchwatet werden. Auf der Seewalchner Seeseite taucht dann Meeresgott Neptun aus der Dunkelheit auf und gemeinsam steigen sie aus dem Wasser.

Unter Bewirtung und musikalischer Untermalung konnten die Besucher dem Spektakel auf der Seewalchner Seite zusehen und Gott Neptun verteilte dann noch Süssigkeiten an die Kinder.

Leider gab es diesmal auch noch Wasser in Form von Regen von oben und daher waren nur wenige Zuschauer und Kinder gekommen um an dieser schönen Veranstaltung teilzunehmen.