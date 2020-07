Landwirtschaft und Tourismus bemühen sich um Miteinander mit Mountainbikern und Wanderern.

BEZIRK (ju). Freizeitsportarten boomen. Und die Corona-Krise hat vor allem die Fahrrad- und E-Bike-Verkäufe noch einmal vorangetrieben. Dank neuerTechnik können jetzt auch Wege befahren werden, die bisher außerhalb der konditionellen Möglichkeiten mancher Freizeitsportler lagen. Auf Eigentumsrechte in Wäldern sowie auf den Wiesen und Feldern werde dabei oftmals wenig geachtet, kritisiert der OÖ Bauernbund. „Bewegen wir uns achtsam und bewusst durch unsere Natur. Sie ist Erholungsraum für uns, aber auch Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie Grundlage unserer Lebensmittelproduktion“, betont Bauernbund-Landesobmann Landesrat Max Hiegelsberger.

Naturpark arbeitet an Lösung

Im bezirksübergreifenden Naturpark Attersee-Traunsee mit den Gemeinden Aurach, Altmünster, Schörfling, Steinbach und Weyregg beschäftigt man sich besonders mit der Problematik der intensiven Freizeitnutzung. "Wir bekommen in unserer Region quasi die erste Welle von Naherholungssuchenden aus dem Zentralraum ab", sagt Naturpark-Geschäftsführer Clemens Schnaitl. "Der Druck auf den Naturraum steigt. Deshalb braucht es klare Regeln und vor allem eine Besucherlenkung für alle Nutzer, nicht nur für Mountainbiker." Kontraproduktiv seien in diesem Zusammenhang viele Apps, die Biker auf Strecken locken, die oft nicht befahren werden dürften.

Clemens Schnaitl, Geschäftsführer des Naturparks Attersee-Traunsee: "Der Druck auf den Naturraum wächst. Deshalb brauchen wir hier unbedingt ein Miteinander."

Mit der 2019 gestarteten Aktion "Respektvolles Miteinander im Naturpark Attersee-Traunsee" will man gemeinsam eine Lösung ausarbeiten. "Wir haben jetzt alle möglichen Konfliktsituationen gesammelt. Als nächsten Schritt gibt es eine große Runde mit Bauern, Touristikern und Vertretern der Gemeinden", informiert Schnaitl. Es gehe darum, gegenseitiges Bewusstsein zu schaffen. "Wenn ich wo zu Gast bin, muss ich wissen, wie ich mich zu verhalten habe."

Man sei sich der Problematik bewusst und arbeite an Lösungen mit, betont Angelina Eggl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Attersee-Attergau. "Neben der Rücksichtnahme auf Fauna und Flora geht es aber auch um die wichtige Frage der Sicherheit", so Eggl.

Im Forstgesetz ist eine freie Begehbarkeit von Wäldern verankert. Das Fahren im Wald – auch mit dem Bike – ist nur unter ausdrücklicher Zustimmung des Besitzers erlaubt. Deshalb gilt: Nur eindeutig beschilderte Wege oder von den Tourismusverbänden als solche ausgewiesene Mountainbike- und Radstrecken benutzen.

Verhältnis hat sich eingependelt

In Mondseeland habe sich das Verhältnis von Bikern und Wanderern eingependelt, sagt Thomas Ebner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mondsee-Irrsee. "Wir kommunizieren acht Punkte für die Mountainbike-Etikette imWald und werden in der nächsten Woche auch die neue Beschilderung anbringen." Außerdem bemüht man sich, den Gästen die Zusammenhänge in der Natur besser zu erklären und dadurch mehr Verständnis zu bekommen.