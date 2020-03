Das Schülerteam der Polytechnischen Schule Schwanenstadt, Schüler der Fachbereichsgruppe Holz/ Bau unter der Leitung von Herrn Koberger, reichte bei der "Mission humanity", einem Kooperationsprojekt des "Roten Kreuzes Vöcklabruck" und der Lenzing AG, ein ganz besonderes Projekt ein:

"MMM - MULTI-MÖBEL- MOSAIK", ein einfaches Möbelstück, das sowohl Nachtkästchen, als auch Hocker und/oder Aufstiegshilfe für das Stockbett sein kann.

Geplant und produziert wurde ein Prototyp im Werkstättenunterricht der PTS. Präsentiert vom Schulsprecher der PTS im Rahmen der Abschlussshow im Kulturzentrum Lenzing.

Es ist ein Sozialprojekt für die Notschlafstelle Mosaik in Vöcklabruck.

Durch den Gewinn in der Kategorie Oberstufe, ist nun das nötige "Kleingeld" erwirtschaftet, um mit der Produktion von mehreren Hockern zu beginnen. Die Übergabe der "MMM´s" an Mosaik ist im laufenden Schuljahr geplant. Engagement zahlt sich aus, "mischn possible" :-)!