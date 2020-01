Vöcklabruck ist Gewinner der Aktion „Freunde der Erde“. Das Preisgeld wird sinnvoll und wohlüberlegt investiert.

Gemessen an den Einwohnern wurden hier oberösterreichweit am meisten Sammelpässe abgegeben. Vöcklabruck erhielt es mit dem Preis auch schriftlich: Die Stadt ist reich an Klimaschützern. Was mit dem Preisgeld von 2.000 Euro geschieht, hat man sich sehr gut überlegt.

Nun wurde für den Garten der Landesmusikschule – der auch von den Kindern der benachbarten Volksschulen und der Neuen Mittelschule fleißig genutzt wird – ein Nussbaum angeschafft. In den künftigen Sommern wird er Schatten spenden und im Herbst seine gesunden Nüsse. Unter dem Baum wurde eine Tisch-Bank-Kombination für Erholung suchende Schüler aufgestellt.

„Lachen mit ernstem Hintergrund“ hieß es für 150 Volksschulkinder beim „Klimaclown“. Dem Projekt der Neuen Mittelschule „Mission Humanity“ wurde Starthilfe gewährt.