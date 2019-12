Vöcklabruck ist Gewinner der Aktion „Freunde der Erde“.



VÖCKLABRUCK. Gemessen an den Einwohnern wurden in der Bezirksstadt oberösterreichweit am meisten Sammelpässe abgegeben. Vöcklabruck erhielt es mit dem Preis auch schriftlich: Die Stadt ist reich an Klimaschützern. Was mit dem Preisgeld von 2.000 Euro geschieht, hat man sich sehr gut überlegt. Nun wurde für den Garten der Landesmusikschule – der auch von den Kindern der benachbarten Volksschulen und der Neuen Mittelschule fleißig genutzt wird – ein Nussbaum angeschafft. In den künftigen Sommern wird er Schatten spenden und im Herbst seine gesunden Nüsse. Unter dem Baum wurde eine Tisch-Bank-Kombination für Erholung suchende Schüler aufgestellt. „Lachen mit ernstem Hintergrund“ hieß es für 150 Volksschulkinder beim „Klimaclown“. Dem Projekt der Neuen Mittelschule „Mission Humanity“ wurde Starthilfe gewährt.