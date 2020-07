Viel zu schnell war am Montag ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit seinem Mofa unterwegs.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. In Wolfsegg fuhr der Jugendliche laut Polizei mit etwa 100 km/h durch eine 30er-Beschränkung und wurde dabei von einer Zivilstreife beobachtet. In Ottnang versuchten die Polizisten mit Blaulicht und Folgetonhorn, den Burschen anzuhalten. Als er das bemerkte, fuhr er davon und missachtete in weiterer Folge in sämtlichen Ortsgebieten und Waldstücken jegliche Geschwindigkeitsbeschränkungen und Anhaltezeichen.

Nachdem er mit 110 "Sachen" durch die 30-km/h-Beschränkung vor der Volksschule Atzbach gebraust war, gab der Bursch schließlich auf. Ihm wurden an Ort und Stelle Führerschein und Kennzeichentafel abgenommen. Er wird wegen mehrerer Delikte bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.