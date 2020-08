Ein 15-Jähriger verletzte sich beim Sturz mit seinem Moped schwer. Sein 13-jähriger Begleiter blieb unverletzt.

NUSSDORF. Am 18. August gegen 16:20 Uhr fuhr ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit seinem Moped auf der Gemeindestraße Seepoint in Richtung B151. Sein 13-jähriger Freund fuhr als Beifahrer mit. Vermutlich wegen einer Jauchespur verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte in der dortigen Linkskurve und rutschte geradeaus in eine angrenzende Wiese. Während der Jüngere unverletzt blieb, wurde der Fahrer schwer verletzt ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.