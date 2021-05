Schwer verletzt wurde ein 51-jähriger Biker aus dem Bezirk Vöcklabruck am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Unterach am Attersee. Er wollte die Kollision mit einem Auto verhindern und stürzte.

UNTERACH. Der 51-Jährige war mit seinem Motorrad auf der B151 Richtung Mondsee unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit seinem Pkw von der Gemeindestraße Am Kogl Richtung B151 und wollte bei der dortigen Kreuzung links abbiegen. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Motorradfahrer stark ab, stürzte und schlitterte über die Fahrbahn. Der Schwerverletzte wurde ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.