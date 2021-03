Der Ladendetektiv eines Geschäftes in Schwanenstadt beobachtete am Montag einen Ladendieb per Videoüberwachungsanlage.

SCHWANENSTADT. Der Detektiv stellte den 59-Jährigen im Ausgangsbereich und forderte ihn auf, die gestohlene Ware zu bezahlen oder zurückzugeben. Dieser Aufforderung kam der Mann jedoch nicht nach. Er begann sich gegen die Anhaltung zu wehren, indem er sich mehrfach losriss. Dann nahm der mutmaßliche Täter einen massiven Bolzen von der Anhängekupplung seines Lkw und soll dem Detektiv gedroht haben, ihn damit zu schlagen.

Daraufhin flüchtete der 59-Jährige mit seinem Lkw auf der B1 in Richtung Wels. Er wurde schließlich von einer Polizeistreife angehalten. Bei der Vernehmung zeigte sich der Beschuldigte nicht geständig. Das Diebesgut hat er laut Polizei vermutlich auf seiner Flucht entsorgt.