Bei der Pöndorfer Bauernbundversammlung wurden eine neue Ortsbäuerin sowie ein neuer Vorstand gewählt.

PÖNDORF. Am 24. März 2022 haben die Pöndorfer Bäuerinnen und Bauern die Ortsbäuerin sowie einen neuen Bauernbundvorstand gewählt. Anlässlich der Bauernbundversammlung, bei der etwa 40 Bäuerinnen und Bauern anwesend waren, wurde Sabine Pichler zur Ortsbäuerin und Stefan Holzinger zum neuen Bauernbundobmann gewählt.

Herzog tritt nach 14 Jahren zurück

Großer Dank gebührt Franz Herzog, der die Obmannschaft nach 14 Jahren zurücklegte. Als Ehrengast war Bauernbund-Bezirksobmann Alfred Lang anwesend. Er referierte über die künftigen Rahmenbedingungen für die landwirtschaftliche Produktion und konnte den anwesenden Gästen viele Fragen beantworten. Zum Stellvertreter von Obmann Stefan Holzinger wurde Daniel Eidenhammer gewählt. Josef Knoll wurde als Altbauernobmann in seinem Amt bestätigt. Um die Anliegen der bäuerlichen Jugend in Pöndorf kümmert sich in Zukunft Markus Reitzl.