Als nächster Schritt in der Gemeindeentwicklung von Gampern steht die Errichtung von einem zweiten Kindergarten an. Dafür wurden rechtzeitig die erforderlichen Flächen im Ortszentrum angekauft.

GAMPERN. Die familien- und kinderfreundliche Gemeinde Gampern hat ihr Angebot in der Kinderbetreuung erweitert. Mit März und September 2022 sollen sowohl die Erweiterung der Krabbelstube, als auch der neue Kindergarten ihre Türen öffnen. Bereits heute werden in Gampern sechs Kindergartengruppen und zwei Krabbelstubengruppen betreut. Ab März 2022 eröffnet die dritte Krabbelstubengruppe in der Gemeinde. Zusätzlich dazu wurde eine vierte Gruppe miterrichtet und steht bei Platzbedarf jederzeit zur Verfügung. Der neue Kindergarten soll die zwei Gruppen in der Expositur der Volksschule ablösen. Darüberhinaus befindet sich noch die heilpädagogische Gruppe der Lebenshilfe und eine zusätzliche Gruppe im Gebäude des neuen Kindergartens.

Klimafreundliche Bauweise

Beide Bauten wurden in der effizienten und ökologischen Holzbauweise errichtet. Dadurch wird für die Kinder und die Betreuerinnen und Betreuer ein sehr gutes Raumklima geschaffen. Aber auch im Bereich der Energieeffizienz will die Gemeinde Gampern wieder eine Vorreiterrolle einnehmen. Beim Kindergarten wird eine 50kw/p große Photovoltaikanlage samt 21kw/h großen Speicher installiert und in der Krabbelstube wird die bereits bestehende PV-Anlage um 10kw/p vergrößert und ein 20kw/h großer Speicher installiert. Dadurch sollen beiden Gebäude in Zukunft mit dem eigens produzierten Storm versorgt werden. Auch die energieeffiziente Heizung, der Wärmepumpe soll mit dem eigens produzierten Storm betrieben werden. Bürgermeister Jürgen Lachinger (ÖVP) ist sehr stolz, dass auch in neuen Kinderbetreuungseinrichtungen die Effizienz im Vordergrund steht. „Denn nur gemeinsam können wir den vorherrschenden Klimawandel aufhalten und unsere Kinder vor deren Auswirkung schützen,“ so Bürgermeister Jürgen Lachinger.