Die ÖVP Regau veranstaltete heuer zum ersten Mal eine große Osteraktion. Viele Kinder suchten dabei auf den Regauer Spielplätzen nach Ostereiern.

REGAU. Am diesjährigen Karsamstag, 16. April, war in Regau wieder einiges los. Auf Spielplätzen in Wankham, Rutzenmoos und Schalchham konnten Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren Jahren es kaum erwarten, sich auf die Suche nach dem goldenen Ei zu begeben. Auch Bürgermeister Peter Harringer und Vizebürgermeister Karl Haas waren als „Osterhasen“ unterwegs. Dabei wurden für die Kinder, neben den zwei Goldenen, auch 250 weitere Ostereier vom Biohof Reither versteckt. Der Finderlohn für das goldene Ei war eine zusätzliche Überraschung vom Osterhasen.

„Wir haben nicht mit so einem Ansturm der Kinder gerechnet. Diese Osteraktion wurde heuer erstmals in unserer Gemeinde durchgeführt. Auf Grund des Erfolges und der strahlenden Kinderaugen sind wir uns aber sicher, dass der Besuch des Osterhasen in Regau auch für 2023 garantiert ist“, so die Initiatorin Gemeinderätin Gisela Bauer.