1960 sind Johann und Marianne Kaltenbrunner in das Transportgewerbe eingestiegen. Zum Fuhrpark gehörten damals zwei Lastwagen und die legendäre "Wanderlust" - ein Lastwagen Chassis, das bei Bedarf zu einem Personentransporter umgebaut wurde. Auch ein Bagger und eine Schubraupe wurden lange Zeit betrieben.

In Lauf der Jahre entwickelte sich sowohl die Transportsparte als auch der Busbereich nach Übergabe an Tochter Sylvia auf ansehnliche 20 Fahrzeuge. Mit Tochter Andrea gehört auch die seit 1971 eröffnete Tankstelle zum Busunternehmen Kaltenbrunner Reisen in Ottnang und der Jubilar kann so mit Freude auf ein schönes Berufsleben und erfolgreiche Weiterentwicklung seiner ehemaligen Firma zurückblicken.