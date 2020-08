Margit Schmidinger pilgert für die Gleichstellung von Mann und Frau zu Fuß nach Rom.



SCHWANENSTADT. "Steh auf und geh mit! Talita kum!" ist das Motto von Pastoralassistentin Margit Schmidinger. Zur Erklärung: Talita ist ein weiblicher Vorname, der im Markus-evangelium vorkommt. Dort belebt Jesus ein totes Mädchen mit den Worten „Talitha kumi“ wieder, was übersetzt so viel bedeutet wie „Mädchen, steh' auf!“

Schmidinger wird ab 5. September zu Fuß nach Rom pilgern. „Für die Gleichstellung von Mann und Frau in der katholischen Kirche und für eine offene, den Menschen zugewandte Kirche“, erklärt die Pastoralassistentin in Schwanenstadt und in Bach und Geistliche Assistentin der Frauenbewegung im Dekanat Schwanenstadt.

Ihre Anliegen werden von der Frauenkommission der Diözese Linz und der Katholischen Frauenbewegung OÖ unterstützt.

Weiblich, katholisch, bereit

Schmidinger bezeichnet sich selbst auf ihrer Webseite als „weiblich, katholisch, bereit“ und meint damit: „Menschen wieder in Beziehung zu Gott zu bringen. Das ist meine Berufung. Ich möchte gerne die sakramentale Berufung leben. Die Institution Kirche erlaubt dies nicht. Mit meinem Recht und Anspruch auf Menschenwürde ist das nicht vereinbar. Es ist ein Unrecht. Ich will aufstehen und die Entscheidungsträger mit meinem Anliegen konfrontieren.“

Schmidinger möchte nicht als Einzelperson auftreten, sondern lädt ein, dass viele diese Anliegen mittragen und mitgehen. Die ersten 14 Tage in Österreich bzw. ab 25. Oktober 2020 von Assisi bis Rom ist ein Mitgehen möglich. Rom möchte Schmidinger am 6. oder 7. November 2020 erreichen.

Los geht die Pilgerreise am Samstag, 5. September 2020, um 8 Uhr beim Friedenskreuz in Bach bei Schwanenstadt. Weitere Infos unter Tel. 0676/87765745.