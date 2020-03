Am zweiten März-Wochenende laden Volksschule und Musikverein Niederthalheim zu einem nicht alltäglichen Musiktheaterstück in die Mehrzweckhalle Niederthalheim ein.

Auf hintergründige und amüsante Weise thematisiert „Professor Dr. Gugelhupf und die Drohnenamazonen“ den Online-Kauf bei internationalen Anbietern und zeigt gleichsam dessen direkte Auswirkungen auf unser Lebensumfeld bzw. Leben auf.

Regional gehen Arbeitsplätze verloren, Geschäfte und Betriebe müssen ihre Tätigkeit einstellen, kommunale Strukturen geraten aus dem Gleichgewicht und öffentliche Einrichtungen werden reduziert. Eine Entwicklung, die uns zweifelsfrei alle betrifft und zunehmend in unseren Gemeinden, Märkten und Städten offenkundig wird.

Mit diesem Projekt möchten die Volksschule und der Musikverein (samt seinen JungmusikerInnen sowie BlockflötenschülerInnen) auf besondere Art und Weise zum Nach- sowie Umdenken anstoßen.

Moderiert werden die beiden Aufführungen am Samstag, 14. März 2020 um 19:00 Uhr sowie am Sonntag, 15. März 2020 um 15:00 Uhr durch OÖBV Bezirksjugendreferentin Marion Kohlroß. Die Gesamtleitung obliegt Kapellmeister Walter Baldinger. Der Eintritt ist frei!

Allesamt ein spannendes Hör- und Schauspiel für Jung und Alt, welches abwechslungsreiche Musik, Gesang, interessante Dialoge und tolle Kostüme bietet.

Sämtliche AkteurInnen freuen sich schon jetzt auf zahlreichen Besuch.