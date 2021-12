Im Bezirk Vöcklabruck gibt es mehrere fleißige Regionauten. Ihre Artikel werden tausendfach gelesen.

BEZIRK. Elisabeth Staudinger, August Gasselsberger und August Schwertl veröffentlichen als Leserreporter, Regionauten genannt, viele Geschichten auf MeinBezirk.at.

Elisabeth Staudinger aus Vöcklabruck ist seit Jänner 2014 auf der Plattform aktiv. Mit ihren Bildern und Geschichten hat sie seitdem mehr als 499.000 Leser erreicht. "Fotografieren ist meine Leidenschaft", erzählt die 64-Jährige, die gerne in der Natur unterwegs ist. Alle paar Tage stellt sie ein Foto online – von Wanderungen rund um Vöcklabruck oder im Salzkammergut, von seltenen Pilzen, spannenden Pflanzen oder Tieren. Die Motive fotografiert sie mit einer Spiegelreflexkamera und mit dem Handy. Ihre meistgelesenen Beiträge: "Hochwasser" vom August 2020 mit 8.566 Aufrufen und "Klein Hollywood – Hamisch Gatterl" mit 7.275.

"Es ist ein schönes Hobby, ich bin dankbar, dass es dieses Forum gibt", sagt Staudinger. Besonderen Spaß macht ihr der Austausch: Die Vöcklabruckerin ist österreichweit mit anderen Regionauten vernetzt, ihren "Regionautenfreunden", wie sie sie nennt. Der Spaß am Fotografieren steht bei August Gasselsberger aus Ottnang im Vordergrund. "Der Grund, als Regionaut einzusteigen, war, dass der damalige Landeshauptmann Pühringer bei uns im Ort war und ich da ein paar Fotos gemacht habe", erinnert sich der 69-Jährige.

1.279 Beiträge in acht Jahren

Seit acht Jahren recherchiert und schreibt er nun – insgesamt 1.279 Beiträge von ihm sind online. Sie reichen von Brauchtumsveranstaltungen über Sportevents bis zu Porträts und Naturfotos. Einer seiner jüngsten Berichte ist "Nagen, dass die Rinde glüht" – hier hat sich Gasselsberger auf die Lauer gelegt und Biber fotografiert. Am häufigsten angeklickt wurde übrigens sein Beitrag über den Trommel-Weltrekord in Vöcklabruck 2019: Er kommt auf 11.400 Leser. Gasselsberger ist aber auch in anderen Bezirken im Einsatz. Für seine Tätigkeit hat er sich inzwischen sogar eine Profikamera zugelegt.

Jubiläum im März

August Schwertl aus Schwarz-indien in St. Lorenz feiert im März 2022 sein zehnjähriges Jubiläum als Regionaut. "Es macht mir Spaß, die Leute in meinem Gebiet zu informieren", erklärt der 73-Jährige. Er bekomme viel Feedback. "Es ist schön, wenn mir die Leute sagen, ich habe ein klasses Bild hineingestellt. Oder: "Das habe ich nicht gewusst". Egal ob ein neuer Aussichtsturm gesegnet wird oder ein Trachtensonntag stattfindet: Schwertl ist mit seiner Kamera dabei. Das Hochladen auf MeinBezirk.at sei unkompliziert, erklärt er. "Und manches wird dann auch in der Zeitung veröffentlicht", freut er sich.

Berichte unter

meinbezirk.at/voecklabruck