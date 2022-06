Am 1. Juni fand das Regionstreffen 2022 der Dorf- und Stadtentwicklung OÖ mit zahlreichen Besuchern in der Marktgemeinde Schörfling am Attersee statt.

SCHÖRFLING. Bei einem Rundgang wurde das Projekt "Ortszentrum Neu - Treffpunkt Marktplatz" besichtigt. Dieses Vorhaben gewann im vergangenen Jahr den Ortsbildpreis 2021 des Landes Oberösterreich. Der Platz wurde zur Ruheoase umgebaut, wo die Bürger und Touristen ihre Seele baumeln lassen können. Natürlich standen noch Besuche bei weiteren Schörflinger Sehenswürdigkeiten am Programm. So schaute die Gruppe an der Seepromenade, beim Klimt-Garten und der Marina vorbei. Zum Abschluss erfolgte im Sitzungssaal der Marktgemeinde eine Präsentation der Dorf- und Stadtentwicklung.