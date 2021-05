Förderprogramm für AutorInnen von Tourismusverband und Buchhandlung Weidinger.

WEYREGG. Die Region Naturpark Attersee-Traunsee hat als erste österreichische Region die offizielle Zertifizierung als Sternenpark erhalten. In dieser schönen Landschaft rund um den Attersee suchten schon seit über hundert Jahren Künstler Ruhe und Inspiration. Darunter auch viele Literaten.

Felix Salten ließ in Gedanken seine berühmte Schöpfung Bambi bei Spaziergängen in den Wäldern des südlichen Atterseeufers zwischen den Bäumen herumlaufen. Heimito von Doderer schrieb in Steinbach an seiner Strudlhofstiege, Carl Zuckmayr war öfters zu Gast im Schloss Kammer und auch Arthur Schnitzler suchte die Ruhe am Attersee. In späteren Jahren wohnte der Bestsellerautor der 80iger Jahre H.G. Konsalik am See. Hans Eichhorn, Birgit Müller-Wieland, Kurt Palm und Edith Kneifl sind nur weitere Beispiele der letzten Jahre.

Zwei Wochen in Weyregg

Und genau in diese Region lädt der Tourismusverband Attersee-Attergau in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Weidinger in Seewalchen zwei AutorInnen für 14 Tage zum „Schreiben unter Sternen“ ein.

Jeweils ein(e) Kinderbuch-AutorIn und ein(e) belletristische(r) AutorIn dürfen sich für einen Aufenthalt vom 26. September bis 2. Oktober 2021 bewerben. Zur Verfügung gestellt wird eine Ferienwohnung (mit Verpflegungszuschuss und W-Lan) in Weyregg.

Einsendeschluss 6. Juli

Die AutorInnen müssen alleine reisen und eine unbezahlte Lesung am Attersee abhalten. Voraussetzung ist, dass sie bereits bei professionellen Verlagen veröffentlicht haben (nicht als Selbstpublisher, E-Book only, Druckkostenzuschuss-Verlag).

"Im heurigen Jahr werden nur in Österreich lebende AutorInnen eingeladen. Ab nächstem Jahr werden die Bewerbungen auf den gesamten deutschsprachigen Raum ausgeweitet", erklärt Erich Weidinger. Einsendeschluss ist der 6. Juli, am 9. August 2021 werden die AutorInnen bekannt gegeben.

Bewerbung an: erichweidinger+schreibenuntersternen@gmail.com