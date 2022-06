Ilse Schreiner überzeugte sich vor Ort über die Fortschritte ihres Guardian Hand Project.

VÖCKLABRUCK. "365 Tage war ich täglich "virtuell" auf der Baustelle. Nun den Fuß dort hinein zu setzen, war ein grandioses Gefühl", sagt Ilse Schreiner, die nun erstmals seit zwei Jahren wieder auf die Philippinen reisen konnte. Die Vöcklabruckerin hat dort 2014 das Guardian Hand Projekt ins Leben gerufen. Innerhalb eines Jahres wurden nun Schule & Missionshaus gebaut und in Betrieb genommen. Zwei Wochen verbrachte die Vereinsgründerin, die 2021 mit dem Ehrenamtspreis "Florian" der BezirksRundSchau ausgezeichnet wurde, auf den Philippinen. Dort wohnte sie dem Unterricht bei und überzeugte sich von der großartigen ehrenamtlichen Arbeit ihres Teams. In der Guardian Hand Schule & Missionshaus werden ausschließlich sehr bedürftige und auch eingeschränkte Kinder unterrichtet und versorgt. Neben dem Unterricht wird täglich frisch für die Schüler gekocht. Nachmittags findet Physiotherapie für jene Kinder, die körperliche Schwächen haben, statt. Zusätzlich versorgt Guardian Hand die Kinder auf den Müllbergen Manilas mit Nahrungsmitteln. Insgesamt sind 70 ehrenamtliche Mitarbeiter bei Guardian Hand tätig.

Vieles fehlt noch

"Nun, wo ich eine intensive, anstrengende, aber sehr bereichernde Zeit dort verbracht habe, wurde mir wieder direkt vor Augen geführt, wo es an allen Ecken und Enden fehlt und wie schlimm es ist, krank zu sein und Monate auf eine ärztliche Behandlung zu warten. Sie hat mit ihrem Team neue Ziele gesteckt und ausgearbeitet. "So sammeln wir zur Zeit noch Spenden für einen Schulbus bzw. ein Missionsfahrzeug, um die Kinder besser mit ihren Behelfen zur Schule oder zum Krankenhaus befördern zu können." Dieses Guardian-Hand-Missionsfahrzeug soll auch verwendet werden, um Medizin, Grundnahrungsmittel und Wasser in verschiedene Slums zu befördern. "Bis jetzt wurde dies immer mit Privatautos von meinem Team durchgeführt oder wir mussten einen Van mieten", so Schreiner. Wer mehr über das Projekt erfahren will, kann sich immer mittwochs von 14 bis 18 Uhr am Vereinsstützpunkt in Freileiten 9, Vöcklabruck, unverbindlich informieren.

guardianhandproject.com

Spendenkonto

Guardian Hand Project

Raiffeisenbank Vöcklabruck

IBAN: AT03 3471 0000 0235 9487

BIC: RZOOAT2L710