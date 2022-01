Der Stadtgemeinde Schwanenstadt wurde vor Kurzem vom Bundeskanzleramt das Zertifikat "familienfreundliche Gemeinde" verliehen.



SCHWANENSTADT. Das Gütezeichen sowie das Zertifikat stellen die staatliche Auszeichnung dar, die Schwanenstadt mit der Teilnahme am Audit erhalten hat. Familienministerin Susanne Raab und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl waren bei der Verleihung anwesend. Das Zertifikat ist bis Oktober 2024 gültig.

„Wir haben zusammen viel für die Familien in Schwanenstadt erreicht und haben auch für die nächsten Jahre viel vor, um Schwanenstadt weiterhin für alle lebens- und liebenswert zu erhalten,“ freut sich die verantwortliche Auditbeauftragte Bürgermeisterin Doris Staudinger.

Familienfreundliche Maßnahmen

Im Juni 2018 hat der Gemeinderat von Schwanenstadt die Teilnahme am Audit beschlossen. Bereits vor dieser Zeit hat die Stadt Schwanenstadt viel Wert auf familien-, kinder- und jugendfreundliche Gestaltung und Infrastruktur gelegt. In den vergangenen drei Jahren wurden aufgrund des Audits weitere nachhaltige und familienfreundliche Maßnahmen gesetzt:

Veranstaltung „Willkommen in Schwanenstadt“ – Schwanenstadt ist eine Zuzugsgemeinde. Zweimal wurde die Willkommensveranstaltung bereits abgehalten, als eine Art Begrüßungsveranstaltung für Zugezogenen. Als Geschenk wurde eine Willkommensmappen geschaffen, die bei der Veranstaltung oder bei der Anmeldung am Stadtamt ausgegeben wird. Die Stadtgemeinde informiert dabei über die verschiedene Angebote in der Stadt und übergibt als Präsent auch einen kleinen Gutschein.

Spielplätze attraktivieren und dokumentieren – Die sechs Spielplätze vor Ort wurden nach und nach attraktiviert und mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Die Spielplätze wurden auf der Homepage und in der Gemeindezeitung präsentiert. An Neuerungen wird laufend gedacht.



Kinderbetreuung erweitern – Schwanenstadt hat aufgrund des Zuzuges und der Zentralortfunktion auch seine Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen räumlich erweitert. Weitere Ausweitungen sind in Planung. Die Ferienbetreuung wurde 2021 erstmals für den Hort angeboten und ist auch für 2022 geplant. Das Ferienprogramm wurde ausgeweitet und sehr gut angenommen.



Veranstaltung für die Jugend – Das Jugendzentrum und die jugendaffinen Angebote (Taxi-App, Umfrage, versch. Programmpunkte für Jugendliche,...) wurden und werden auch in Zukunft erweitert. Schwanenstadt hat auch viele Vereine, die für die Jugendarbeit sehr wichtig sind.