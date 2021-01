Die Skilifte Kronberg, Oberaschau, Hochlecken und Wachtberg haben ihren Betrieb aufgenommen.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. "Der Skilift Kronberg ist in Betrieb", informierte Franz Kaltenleithner, Obmann der Wintersportunion Attergau, zu Beginn dieser Woche. Dank Naturschnee und vor allem niedriger Temperaturen zum Beschneien steht dem Skispaß in der Region nichts mehr Wege. Auch die anderen Wintersport-Nahversorger im Bezirk – die Hochlecken Skilifte sowie die Anlagen in Oberaschau und am Wachtberg – haben mittlerweile den Betrieb aufgenommen.

Besonders erfreulich: Die Wachtberg-Skilifte, die als einziges der vier regionalen Skigebiete über keine Beschneiungsanlage verfügen – konnten am 7. Jänner starten. Damit einem unbeschwerten Skivergnügen nichts im Weg steht sind die Covid-19-Schutzmaßnahmen strikt einzuhalten. "Kontrolliertes Anstellen im Kassa- und Liftbereich, Abstandsregeln, Maskenpflicht und Eigenverantwortung", heißt es etwa auf der Wachtberg-Homepage.

Zur Sache

• Wachtberg-Lifte, Weyregg, Tel. 07664/2635, wachtberglifte.com

• Skilifte Oberaschau, Oberwang, Tel. 0676/3531245 oder 06233/8321, skilifte-oberaschau.at

• Skilift Kronberg, Straß/Abtsdorf, Tel. 07666/7460, schilift-kronberg.at

• Hochlecken Skilifte, Steinbach, Tel. 0664/2418890, hochlecken.at