Insekten unter der Lupe verhalfen der Mittelschule Schörfling zu dem begehrten Preis.

SCHÖRFLING. Der Naturschutzpreis „Philyra“ wird in Oberösterreich an außergewöhnliche Projekte verliehen, welche die Bevölkerung nicht nur auf die Schönheit und Wichtigkeit unserer Natur aufmerksam machen, sondern vielmehr aktiv zum Naturschutz anregen und animieren sollen. Die Naturpark-Mittelschule Schörfling nahm unter dem Motto „Insekten unter der Lupe“ teil und konnte prompt einen Sonderpreis einheimsen. Dabei erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler mit den verantwortlichen Lehrpersonen fünf spannende Themengebiete, die nicht nur im Biologieunterricht Anklang fanden, sondern weit darüber hinaus: Von wunderschönen Insektenhotels und entzückenden Zierbienen aus Blechdosen über Insekten aus Betoneisen und pfiffigen Origami-Brummern bis hin zu lustigen Insektengedichten und tierischen Mathematikaufgaben wurde das Projekt mit vollem Engagement „zelebriert“. „Die Schülerinnen und Schüler entwarfen sogar Insekten-Steckbriefe und daraus resultierende Quizze in digitaler Form und arbeiteten an einem Animationsprogramm“, ist Projektleiter Joachim Felgitscher begeistert von so viel Tatendrang. Umso größer ist nun die Freude, dass dieser Einsatz und die oft mühevolle Detailarbeit mit einem Sonderpreis gewürdigt werden, der sogar einen Geldpreis im Wert von 1.000 Euro beinhaltet.

Direktorin Brigitte Palfinger durfte mit den verantwortlichen Lehrpersonen Ursula Engelbrecht, Andrea Hemetsberger und Projektleiter Joachim Felgitscher in der Lederfabrik in Linz den Preis von Naturschutzreferent Manfred Haimbuchner feierlich entgegen nehmen.