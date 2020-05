In der Stadt kehrt etwas Normalität ein.

VÖCKLABRUCK. Gastronomen bezahlen bis auf weiteres nichts für die Benutzung des Stadtplatzes als Schanigarten, Marktfieranten kostet der Stand bis Ende Juni nur die Hälfte. Besucher können am Parkplatz in der Gmundner Straße nun eine ganze Stunde gratis parken, die Kleinsten bekommen für jeden Einkauf der Eltern in einem Fachbetrieb in der Innenstadt ein Kugerl Eis gratis – einzulösen bei den Gastronomen. Einkäufe kann man sich zudem im Umkreis von sechs Kilometern gratis nach Hause liefern lassen.

Stadt, Kaufmannschaft und Stadtmarketing haben sich also einiges ausgedacht, um die Kunden in die Innenstadt zu locken und für ihre Treue in der Krise zu belohnen. Im Mai und Juni lockt auch die Möglichkeit, den Einkauf zurückzugewinnen. Und so funktioniert es: Einkaufsbelege sammeln und im Tourismusbüro abgeben – jeder Beleg gilt als Teilnahmelos und nimmt an einer der beiden Gewinnziehungen am 29. Mai oder 30. Juni 2020 teil. Als Gewinne winken Vöcklabrucker Geschenkgutscheine im Gesamtwert von 1.500 Euro.

Das Tourismusbüro ist von Montag bis Freitag von 8:30 bis 12:30 Uhr geöffnet, der Postpartner bietet seine Dienste von 8:30 bis 12:30 sowie von 14:00 bis 18:00 an.