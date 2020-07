Neues Angebot in der Begegnungs- und Bewegungszone der Attergau-Gemeinde.

STRASS. Bei dem im Jahr 2011 begonnenen Agenda-21-Prozess „Gemeinsam.Leben.Straß“ entstand unter starker Bürgerbeteiligung ein beachtliches Zukunftsprofil mit großen Zielen und Visionen für die Attergau-Gemeinde. Ein Projekt aus diesem Prozess ist die Errichtung der Büchertauschbox in der kürzlich eröffneten Begegnungs- und Bewegungszone. Gemeinsam mit dem Schwimmbad und der benachbarten Auferstehungskapelle, die im September eingeweiht wird, bildet diese das Zentrum des neuen Ortskerns.

Die immer größer werdende Anzahl von Büchertauschboxen zeugt vom wachsenden Interesse der Menschen am Lesen. In der Regel werden hierfür alte Telefonzellen renoviert und wie in Straß im Attergau auch künstlerisch gestaltet. Dies übernahm für die "Straßer Bücherzelle" der renommierte Künstler Markus Wesenauer, bekannt unter maxart-design.

"Besonders hervorzuheben ist neben der äußeren Gestaltung auch die Qualität der angebotenen Bücher. Neben Unterhaltungsliteratur und einer großen Anzahl von Kriminalromanen gibt es Werke der gehobenen Belletristik und Romane. Auch findet man Werke der Weltliteratur ebenso wie Kinder- oder Jugendbücher", betont Vizebürgermeister Thomas Mayrhofer, Obmann von "Gemeinsam.Leben.Straß". Die Büchertauschbox sei somit nicht nur eine Bereicherung des Ortsbildes, sondern biete der Bevölkerung Zugang zu interessanter und unterhaltsamer Literatur.