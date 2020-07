Im Bezirk Vöcklabruck sind 41 Personen registriert, die aktuell mit dem Corona-Virus infiziert sind. In Neukirchen an der Vöckla gab es mit Stand Sonntag zehn Neu-Infektionen rund um eine Abschlussfeier von Schülern der Neuen Mittelschule.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. "Eine private Schulabschlussfeier führte zu mittlerweile zehn bekannten Infektionen", informierte gestern das Land OÖ. Laut Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck waren bis Sonntag Abend 100 Tests ausgewertet. Davon waren zehn positiv und 90 negativ. Die Ergebnisse weiterer 99 Abstriche werden für heute, Montag, erwartet.

Stand Montag, 20. 7., 12 Uhr: Im Bezirk Vöcklabruck wurden bisher insgesamt 151 Covid-19-Fälle registriert. Davon sind 41 Personen aktuell infiziert. Das sind um 24 mehr als Freitag Mittag.

Laut Statistik des Landes gibt es in Oberösterreich bis jetzt 3.272 bestätigte Corona-Fälle. 488* Menschen sind aktuell infiziert bzw. erkrankt. Die meisten Infizierten gibt es derzeit in Linz mit 129, gefolgt von Linz-Land mit 104 und der Stadt Wels mit 47 aktuellen Fällen.

In der Zeit von 1. bis 18. Juli wurden in Oberösterreich 25.864 Testungen durchgeführt. Allein am 10. Juli waren es 2.053, am 18. Juli wurden 987 Personen getestet.

*Das Land OÖ weist seit 31. März die Zahlen in OÖ und in den einzelnen Bezirken abzüglich der bereits wieder gesunden Patienten sowie der bereits Verstorbenen aus!

