Im Bezirk Vöcklabruck sind 43 Personen registriert, die aktuell mit dem Corona-Virus infiziert sind. Das sind um acht weniger als vor 24 Stunden.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Stand Dienstag, 28. 7., 12 Uhr: Im Bezirk Vöcklabruck wurden bisher insgesamt 171 Covid-19-Fälle registriert. Davon sind 43 Personen aktuell infiziert.

Laut Statistik des Landes gibt es in Oberösterreich bis jetzt 3.576 bestätigte Corona-Fälle. 463* Menschen sind aktuell infiziert bzw. erkrankt. Die meisten Infizierten gibt es derzeit in Linz mit 126, gefolgt von Linz-Land mit 72 und Gmunden mit 47 Personen.

In der Zeit von 1. bis 26. Juli wurden in Oberösterreich 35.661 Testungen durchgeführt. Allein am 10. Juli waren es 2.053, am 26. Juli wurden 1.277 Personen getestet.

Gehäufte Fälle nach Schulschlussfeier

Mitverantwortlich für den Anstieg an Covid-19-Fällen in den vergangenen Tagen ist ein Cluster rund um eine private Schulschlussfeier in Neukirchen an der Vöckla. 19 Schüler der Neuen Mittelschule wollten nach dem Fest in Zelten übernachten, übersiedelten wetterbedingt aber in einen privaten Keller. Laut Bezirkshauptmann Johannes Beer wurden insgesamt 199 Testungen durchgeführt. Er gibt sich zuversichtlich, den Cluster im Griff zu haben, dem vom Land bis jetzt 18 Personen zugeordnet werden. "Wir dürften dank der umfassenden Testungen alles erwischt haben", so Beer.

Information an Zugreisende

Eine auf Covid-19 positiv getestete Person hat gemeinsam mit ihrer Familie bei der Hin- und Rückfahrt nach Wien die Westbahn von Vöcklabruck nach Meidling benutzt. Die Hinfahrt erfolgt am am 16. Juli ab 9:54 Uhr, die Rückfahrt am 17. Juli ab 18 Uhr. "Bei der Hinfahrt war der Nebentisch im Familienabteil von einer Person besetzt. Trotz der eingehaltenen Maskenpflicht, konnte vor allem bei der Rückfahrt der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden, da sich viele Personen im Zug aufgehalten haben", heißt es in einer Aussendung des Landes OÖ.

Personen, die an den obenstehenden Tagen ebenfalls mit der Westbahn auf der Strecke Vöcklabruck-Meidling unterwegs waren, wird präventiv geraten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden.

*Das Land OÖ weist seit 31. März die Zahlen in OÖ und in den einzelnen Bezirken abzüglich der bereits wieder gesunden Patienten sowie der bereits Verstorbenen aus!

