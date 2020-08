Schon traditionell sind die alljährlichen Vereinsmeisterschaften des URFV (Union Reit-und Fahrverein) in Ottnang. Nicht nur um seine besten Reiter und Gespannfahrer zu ermitteln, sondern vor allem auch um dem Nachswuchs die Möglichkeit zu bieten, hier die ersten Erfahrungen unter Turnierbedingungen zu ermöglichen. Aufgewertet wurde der Fahrbewerb durch des in Ottnang wohnenden WM Fahrergespannes Thomas Blumschein.

Aber vorrangig geht es bei Vereinsmeisterschaften um den Spass und Freude am Pferdesport generell. Wobei der immer, wie man auch diesmal sehen konnte, nicht immer ganz gefahrlos sein kann. So sorgte ein Sturz eines Pferdes im Wassergraben in einer Zweieranspannung für einen Schockmoment des ansonsten routinierten Fahrers und ein Mädchen verletzte sich leicht beim Fangen eines entlaufenden Ponys.

Während der Dressurbewerb eine rein weibliche Domäne war, erfordert das Kegelfahren mit den Kutschen Erfahrung mit dem Umgang von Gespannen und setzt eine Fahrprüfung voraus. Bei dem Jump und Drive Bewerb werden die Teilnehmer ausgelost und es kommen dabei jung und alt zu einem Sprung und Fahrbewerb zusammen.

So war die jüngste Teilnehmerin erst 10 Jahre alt und der älteste Teilnehmer 78 und der kann hier auch seine Erfahrungen im Gespannfahren an die Jugend weitergeben.

Der rührige Verein besteht schon seit über 30 Jahren und hat ca 130 Mitglieder mit einem grossen Einzugsgebiet auch aus den Nachbargemeinden.

Insgesamt wurden 9 Bewerbe durchgeführt und vom Obmann Karl Pohn mit seinem Team bestens organisiert.

Alle 190 Bilder werbefrei in Kürze auf der Website des URFV.

