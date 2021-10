Da im Vorjahr und heuer coronabedingt keine Bezirkstagungen stattfinden konnte, hat sich Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl entschlossen, eine Auszeichnungsfeier zu organisieren.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Am 4. Oktober fand die Feierlichkeit im Kulturzentrum Lenzing statt. Eingeladen waren alle Feuerwehrkommandanten oder deren Stellvertreter, die Organe der Abschnittskommandos und des Bezirkskommandos sowie zahlreiche verdiente Persönlichkeiten.

Ehrung für Feuerwehr-Engagement

Geehrt wurden die Bezirkssieger der Wasserwehrbewerbe, der Funkleistungsbewerbe und des Bewerbes um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold von 2019. Außerdem wurden 13 Bewerter mit den Bewerter-Verdienstabzeichen in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet. Die Mitglieder der Sportwettkampfgruppe Frankenburg wurden für Ihren Erfolg, bei der Weltmeisterschaft in Kasachstan, wo Sie den 3. Platz im Löschangriff erreichten, mit Bezirksmedaillen in verschiedenen Stufen ausgezeichnet.

Frankenburger holen Bronze für Österreich

Auch Vertreter von Polizei, Rotes Kreuz und Wasserrettung wurden mit Bezirksmedaillen in verschiedenen Stufen ausgezeichnet. Die Florianmedaille wurde an zwei Kameraden verliehen. Auszeichnungen des Bundesfeuerwehrverbandes wurden in Form von ÖBFV Verdienstzeichen an einige Funktionäre für Ihre Verdienste im Feuerwehrwesen überreicht. Das OÖ Feuerwehr-Verdienstkreuz 3. Stufe wurde an Medizinalrat Helmut Waltenberger, Martin Schallmeiner und Werner Kronlachner verliehen. Stufe 2 erhielt Alois Lasinger. Bürgermeister a.D. Johann Reiter, Bürgermeister Johann Hippmair und Bürgermeister Gerhard Gründlinger erhielten die Florian Ehrenmedaille in Bronze. Die Große Florian Ehrenmedaille des OÖ LFV in Silber wurde an Bezirkshauptmann a.D. Martin Gschwandtner verliehen.