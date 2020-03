Relief aus der Dörflkirche kommt zu Briefmarken-Ehren.

VÖCKLABRUCK. Bei der Renovierung der Dörflkirche im Jahr 1978 wurden unter dem barocken Sakristei-Schrank uralte Kupferplatten aufgefunden. Erst später erkannten Kunsthistoriker, um welchen Schatz es sich dabei handelte: Auf den Platten finden sich Darstellungen, die dem lombardischen Kunstkreis des achten Jahrhunderts zuzuordnen sind. Das wohl eindrucksvollste der zehn Reliefs, der „Vöcklabrucker Christus“, kommt nun zu Briefmarken-Ehren. Die Österreichische Post AG hat dieses Motiv für ihre Serie „Sakrale Kunst“ ausgewählt.

Sonderpost und Ausstellung

Am Freitag, 6. März, ist Ersttag der Sondermarke. Zu diesem Anlass gibt es im katholischen Pfarrhof Vöcklabruck ein Sonderpostamt, das von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist. Dazu werden zwei verschiedene Sonderstempel eingesetzt. Der Philatelistenverein St. Gabriel und der BSV Vöcklabruck bieten überdies entsprechende Belege an. Begleitet wird das Ereignis von einer Ausstellung mit Briefmarken und Ansichtskarten (Vöcklabruck in alten Ansichten), die von 9 bis 16 Uhr im Pfarrsaal zu sehen ist. Präsentiert wird die Sondermarke bei einer kleinen Feier um 14.30 Uhr in der Dörflkirche.