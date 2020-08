Landtagspräsident Wolfgang Stanek besuchte jüngst die Wasserrettung im Jugend- und Ausbildungszentrum in Seepoint und in der Ortsstelle in Nußdorf am Attersee.

NUSSDORF. Am Beginn des Besuchsprogrammes von Landtagspräsident Wolfgang Stanek beim Landesverband Oberösterreich der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) am Attersee stand ein Besuch im Jugend- und Ausbildungszentrum in Seepoint bei Nußdorf. Das Zentrum kann von Attersee-Besuchern auch als Unterkunft genutzt werden. Ab Mitte Juli finden dort jedes Jahr normalerweise in den zehn Holzhütten die ÖWR-Jugendlager statt, die dieses Jahr abgesagt werden mussten.

„Die Leidenschaft und die Motivation der vielen Ehrenamtlichen sowie die vielfältigen Aufgaben aber auch die Leistungsfähigkeit ist äußerst bemerkenswert. Die Wasserrettung leistet einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit in unserem Land. Für die unzähligen geleisteten Stunden möchte ich mich bei allen bedanken“, so Landtagspräsident Stanek.

Anschließend besuchten Stanek und Landesleiter Präsident Gerald Berger mit dem Einsatzboot die Ortsstelle Nußdorf.