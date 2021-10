In der Nacht zum Sonntag, 10. Oktober 2021, führten Kräfte der Landesverkehrsabteilung OÖ und jene aus dem Bezirk Vöcklabruck gemeinsame Kontrollen mit dem Schwerpunkt illegales Fahrzeugtuning sowie Geschwindigkeit durch.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Die technische Überprüfung der Fahrzeuge erfolgte auf dem Gelände des Bauhofes Vöcklabruck durch Amtssachverständige des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung. Wie die Polizei berichtet, wurden im Zuge dieser Schwerpunktaktion insgesamt 51 Fahrzeuge kontrolliert. 21 davon wurden einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. An acht Fahrzeugen wurden technische Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt, die Kennzeichen wurden an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt kam es wegen technischer Mängel an Fahrzeugen zu 62 Anzeigen.

345 Geschwindigkeitsüberschreitungen

Im Zuge der Schwerpunktkontrolle wurde bei 3.510 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, 345 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt.

Die Spitzenwerte lagen bei 118 km/h im Bereich des Ortsgebietes und bei 167 km/h im Freilandbereich der B1. Die Lenker dieser Fahrzeuge mussten den Führerschein an Ort und Stelle abgeben.

Darüber hinaus wurden noch zwei durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigte Fahrzeuglenker angehalten, auch ihnen wurde der Führerschein abgenommen.