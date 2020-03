Tobias Höller holte Edelmetall mit der Tanzformation "Ich bin ich".



VÖCKLABRUCK. Sportler unter sich: Mit einem Geschenk und herzlichen Glückwünschen stellten sich Bürgermeister Herbert Brunsteiner und Sportstadtrat Herbert Theil bei Tobias Höller ein. Mit der Tanzformation „Ich bin ich“ hatte Höller bei den diesjährigen nationalen Special Olympics Winterspielen in Villach Silber nach Vöcklabruck geholt. Die beiden Gratulanten überraschten Tobias an seinem Arbeitsplatz in der Vöcklabrucker Stadtbibliothek.