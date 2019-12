Seewalchner Ortsschef geht nach nach 22 Jahren im Amt in Pension.



SEEWALCHEN. Ganz im Zeichen des Rückzugs von Bürgermeister Johann Reiter stand die Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag. Der Langzeit-Ortsschef erklärte an seinem 65. Geburtstag offiziell seinen Rücktritt mit Wirkung vom 31. Dezember 2019 und wird mit 1. Jänner 2020 in den Ruhestand treten.

Bei seiner Abschiedsrede blickte Reiter noch einmal auf seine 32-jährige kommunalpolitische Tätigkeit zurück und verabschiedete sich dann mit persönlichen Worten von allen 31 Gemeinderäten voller Dankbarkeit, Demut und Wehmut. „Wir haben gemeinsam viel für unser Seewalchen bewegt. Ihr werdet mir fehlen“, betonte er und wünschte seinem designierten Nachfolger, dem bisherigen Kulturausschussobmann Gerald Egger, viel Erfolg.

Bis zur Neuwahl des Bürgermeisters durch den Gemeinderat am 21. Jänner 2020 führt nun Vizebürgermeisterin Claudia Haberl die Amtsgeschäfte. Die Fraktionsführer Markus Kitzberger (ÖVP), Rudolf Hemetsberger (FPÖ), Kurt Berger (SPÖ) und Claudia Hauschildt-Buschberger (Grüne) würdigten Bürgermeister Reiter als kompetenten, umsichtigen, geduldigen und ausdauernden Ortschef, der mit den Menschen in Seewalchen eng verbunden war und ist.

Budget erneut ausgeglichen



Auch sein letztes Budget konnte Reiter als ausgeglichen präsentieren. Der Gemeinderat erteilte außerdem die Zuschläge für die Verpachtung des Strandbadbuffets sowie die Erweiterung des Strandbadparkplatzes und die Errichtung einer neuen Radwegbrücke über die Ager. Weiters wurden finanzielle Unterstützungen für die Ausstattung der Marktmusikkapelle für das Bezirksmusikfest sowie für einen Schallschutz im Feuerwehrhaus Steindorf beschlossen. Erneuert wird außerdem der Festgarniturenanhänger für Vereine, dieses Projekt erhält zudem eine Leader-Förderung.