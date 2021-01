"Wir brauchen eine stabile Vertretung", sagt Bauernbund-Bezirksobmann Alfred Lang vor der Landwirtschaftskammer-Wahl.

BEZIRK. Bei der Landwirtschaftskammer-Wahl am 24. Jänner wählen knapp 130.000 Bäuerinnen und Bauern sowie Grundeigentümer ihre Vertretung. Die Wahl falle bedingt durch die Corona-Pandemie in sehr herausfordernde Zeiten. „Gerade diese Situation im vergangenen Jahr hat deutlich gemacht, wie notwendig eine stabile und sichere Vertretung für uns Bäuerinnen und Bauern ist“, betont Alfred Lang, Obmann des Bauernbundes und der Bezirksbauernkammer Vöcklabruck.

Bauern sind systemrelevant

„Für uns ist es selbstverständlich, dass die Landwirtschaft systemrelevant ist. In der politischen Praxis reicht dieses Wissen aber nicht. Da braucht es bäuerliche Vertreter in den zuständigen Gremien, die für die Bäuerinnen und Bauern verhandeln und Überzeugungsarbeit leisten", so Lang.

In der Vollversammlung stellt der OÖ. Bauernbund 24 von 35 Vertretern. Spitzenkandidatin ist die amtierende Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger aus Innerschwand. Auf Listenplatz 21 kandidiert Johann Perner aus Pilsbach, die Frankenburgerin Elisabeth Gneißl geht von "Startplatz" 27 ins Rennen. Weitere Kandidaten: Josef Muss (Neukirchen), Margareta Hüthmair, Alfred Lang (beide Desselbrunn), Elisabeth Kofler (Vöcklabruck), Elfriede Schachinger (Schlatt), Andreas Hammerl (St. Lorenz).

Ramsauer auf Platz zwölf

Fünf Sitze entfielen 2015 auf den Unabhängigen Bauernverband (UBV). Aus dem Bezirk Vöcklabruck stehen auf der UBV-Landesliste Andreas Ramsauer aus St. Lorenz als Bestgereihter auf Platz zwölf, Franz Kaiser aus Redleiten, Johann Schallmeiner aus Berg im Attergau sowie Maria Grubinger aus Zell am Moos. Der Unabhängige Bauernverband ist eine überparteiliche Interessensvertretung der Land- und Forstwirte. "Aufgrund der Einkommenssituation in der Land- und Forstwirtschaft – 2011 lag das Jahreseinkommen der Bauern noch um 30 % höher als 2019 – fordert der UBV neue Wege in der Agrarpolitik", heißt es in einer Aussendung. "Eine höhere Flächenprämie für die ersten 30 Hektar, indexangepasste Ausgleichszahlungen sowie keine Handelsabkommen zu Lasten der Land- und Forstwirtschaft und eine klare Produkt-Herkunftskennzeichnung."

Bei drei Sitzen hält die Freiheitliche Bauernschaft OÖ. Aus dem Bezirk Vöcklabruck kandidiert der Regauer Arthur Kroismayr auf Listenplatz fünf. Weitere Bezirkskandidaten – SPÖ-Bauern (derzeit zwei Sitze): Gottfried Neubacher (St. Georgen) auf Platz sieben; Grüne Bäuerinnen und Bauern (ein Sitz): Andreas Pillichshammer (Oberwang) auf Listenplatz elf.