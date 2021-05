Junge ÖVP und Seniorenbund beteiligten sich an Pflanzaktion.

REGAU. Auf Initiative von Landeshauptmann Thomas Stelzer werden derzeit in vielen Gemeinden Bäume als Zeichen für regionalen Klimaschutz und generationsübergreifenden Zusammenhalt gepflanzt. Auch die Junge ÖVP (JVP) und der Seniorenbund aus Regau beteiligten sich an dieser Aktion. JVP-Obfrau Julia Gaigg und Seniorenbund-Obfrau-Stellvertreter Franz Schlager setzten gemeinsam mit Bürgermeister Peter Harringer und Johannes Raab Am Weinberg in Rutzenmoos eine Sommer-Linde. Sie soll später auch einmal Schattenspender für das neue „Bankerl“ sein, das daneben aufgestellt wird.

„Bei dieser Aktion sind alle dazu eingeladen, ein Foto mit ihrem Lieblingsbaum auf der www.mein-baum-fuer-ooe.at hochzuladen. Für jedes hochgeladene Foto wird ein weiterer Baum in Oberösterreich gepflanzt“, so Bürgermeister Harringer.