"Die Bürgerliste Rutzenham ist seit 1985 im Gemeinderat vertreten und dürfte damit in Oberösterreich nach der Bürgerliste SBU in Steyregg, die bereits 1979 gegründet wurde, die zweitälteste Bürgerliste Oberösterreichs sein" sagt Obmann und Gemeindevorstand Christian Aichmayr. Auf diese jahrzehntelange Kontinuität – die für Bürgerlisten eher untypisch ist – ist man durchaus stolz.

RUTZENHAM. Bei der Gemeinderatswahl 2021 wurde die FPÖ stimmenmäßig überholt, womit der Sitz im Gemeindevorstand an die Bürgerliste fiel. Bei den Mandaten hat sich in der einwohnermäßig kleinsten Gemeinde Oberösterreichs nichts verändert – 5 ÖVP, 2 Bürgerliste, 2 FPÖ.

Intern hatte die Bürgerliste beschlossen, zum Jahresende 2021 keine Zeitung herauszubringen, sondern stattdessen mehrere kleine Geldbeträge zu spenden. Je 200 Euro gingen an die Volksschule Bach, das Rote Kreuz in Redlham wie auch an die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Rutzenham. Finanzielle Unterstützungen gab es im Vorjahr auch für den Internationalen Jugendbuchwettbewerb in Schwanenstadt sowie für das Freie Radio Salzkammergut und den Freien Rundfunk Oberösterreich.