Die Schotten sind los. Nicht nur in den Highlands, sondern auch wieder in Obergallaberg bei Timelkam.

Bereits zum 15. Mal veranstaltete der 1.Timelkamer Highland-Club am 25. Juni 2022 nach 2 jähriger Pause heuer wieder die schon traditionellen Highland Games.

An die 19 Damen- und Herrenteams traten in den klassischen Kraftdisziplinen wie Baumstamm-Werfen, Seilziehen oder Fasslhochwurf an. Daneben gab es auch noch einige Spaßbewerbe. Bei diesen Bewerben ging es dann mehr um Geschicklichkeit und um den Spaß an der Veranstaltung generell.

Nach dem imposanten Einzug der Clans und dem Abspielen der Hymne ging es bereits zur ersten Prüfung dem "Bierle Zupfn". Hier muss die 5 köpfige Gruppe jedes Clans in möglichst kurzer Zeit eine Halbe Bier hinunterkippen. Frauen nur ein Seidl, aber insgesamt ist dieser Bewerb ein Garant, die Stimmung bis zum Abend hoch zu halten.

Beim Staffellauf mit einigen Hindernissen war jedoch auch noch körperliche Fitness von Vorteil, obwohl mit entsprechender Flugtechnik noch einiges aufzuholen war.

Bei einem Herrenteam wurden Unterhosen unter dem Kilt gesehen. Ein absolutes no go bei echten Schotten. Die wurden dann an Ort und Stelle verbrannt.

Früher suchten auf diese Weise die schottischen Könige die stärksten Männer des Landes für ihre Leibgarden und Kriegstruppen.

Heutzutage erfreut man sich weltweit an diesen einzigartigen Spielen.

Die Teams oder Clans:

Herren: Gei-lander, Mc Spedl, STARKs from WOLFSKORNER

McShrek, Die original fidelen Wiesenwichtel, Wrecking Crew 1

Wrecking Crew 2, Mc Bü-Fest, Mc Guinness, Collum Tauri, Spreng Gang,

BPÖ Mc Penta, BPÖ Mc Quattro, die Eitrigen Zehen

Damen: Killerbienen, Wrecking Queens, Die Wichtelweiber, Biiiirologinnen,

Curly Lassies