Die Landes-Feuerwehrleistungsprüfung um das Funkleistungsabzeichen in Silber wurde am 08.- 09.04.2022 in den Räumlichkeiten der Landesfeuerwehrschule in Linz abgehalten.

Aus dem Bezirk Vöcklabruck traten 53 Teilnehmer: innen zu dieser Leistungsprüfung welche in einem Stationsbetrieb von Allgemeinen Fragen, Praktische Kartenkunde, Erstellen und Absetzen eines Funkspruches, Funker in der Einsatzleitstelle und Praktisches Arbeiten mit der Wasserkarte an.

Zum ersten Mal stellten sich die Kameraden und Kameradinnen der Leistungsprüfung in Silber mit den neuen Richtlinien zur Verwendung des Digitalfunks. Bei der Funkleistungsprüfung ist jeder auf sich allein gestellt, es zählt die Einzelleistung in der Bewältigung der Aufgabenstellungen. Erstmals wurde diese auch in Form einer Leistungsprüfung und nicht mehr in Bewerbsform mit Zeitmessung durchgeführt.

Fast alle Teilnehmer: innen konnten das angestrebte Leistungsabzeichen mit Stolz in Empfang nehmen. Dies zeigt, dass der Funkverantwortliche des Bezirkes Hans-Peter Kastinger mit seinen Ausbildern, in den jeweiligen Abschnitten und auf Bezirksebene sehr gute Arbeit bei der Ausbildung und Vorbereitung zu dieser Leistungsprüfung geleistet hat.

