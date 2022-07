286 Bewerbsgruppen nahmen am 02.07.2022 beim Bezirksbewerb des Bezirkes Vöcklabruck teil, welcher in der Marktgemeinde Frankenburg von der Freiwilligen Feuerwehr Frankenburg durchgeführt wurde.

Der Bewerb wurde von Freiwilligen Feuerwehr Frankenburg unter Kommandant Peter Derflinger mit Unterstützung des Bezirkskommandos Vöcklabruck von Oberbrandrat Wolfgang Hufnagl und seinen Hauptamtswaltern Stefan Enser für die Aktiven und Andreas Schindlauer für die Jugend bestens organisiert.

Bei den Jugendgruppen ging es um das Erreichen der Leistungabzeichen in Bronze und Silber, ebenfalls wurden die Bezirkssieger in der Ligawertung bei den Jugendgruppen und Aktivgruppen geehrt.

Bezirkssieger in der Jugendwertung wurde Guggenberg 1 in der Bezirksliga, Attnang 1 in der 1.Klasse, Neukirchen an der Vöckla 1 in der 2.Klasse und Pöndorf 2 in der 3.Klasse.

Den Bezirkssieg in der Aktivwertung holte sich Guggenberg 1 in der Bezirksliga, Frankenburg am Hausruck 1 in der 1.Klasse und Eggenberg-Rixing 1 in der 2.Klasse.

Die 165 Jugend- und 121 Aktivbewerbsgruppen sind bestens für den Bewerbshöhepunkt, den Landesfeuerwehrleistungsbewerb in St. Peter am Wimberg vorbereitet, welcher am 08. und 09. Juli 2022 stattfindet.

Bei der Siegerehrung konnte Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl zahlreiche Ehrengäste begrüßen, unter ihnen Landesrätin Michaela Langer-Weninger, PMM, Bezirkshauptmann Dr. Johannes Beer, Abgeordnete zum OÖ Landtag Elisabeth Gneißl, den Bürgermeister der Marktgemeinde Frankenburg Norbert Weber sowie die Trachtenmusikkapelle Frankenburg welche die Schlussveranstaltung musikalisch umrahmte.

Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Wolfgang Hufnagl überreichte mit den Ehrengästen die Pokale an die Siegergruppen der Ligawertung, die Medaillen für die Bezirkssieger und die Leistungsabzeichen an die Feuerwehrjugend.

Ein großer Dank für die objektive und faire Bewertung wurde dem Bewerterstab des Bezirkes Vöcklabruck unter der Leitung der beiden Hauptamtswaltern Stefan Enser und Andreas Schindlauer ausgesprochen.

Bilder zum Herunterladen