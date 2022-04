Mit der Petition „Preise runter“ sammelte der Betriebsrat der Fa. Spitz in Attnang Puchheim Unterschriften für Preissenkungen auf Energie und Treibstoff sowie ein höheres Kilometergeld.



Die Explosion der Energiepreise bringt immer mehr meiner KollegenInnen in finanzielle schieflagen. Wir brauchen Entlastungsmaßnahmen und wir brauchen sie jetzt. Wenn Heizen zum Luxus wird und die Fahrt in die Arbeit kaum zu finanzieren ist, dann ist "Feuer am Dach“

, so der Betriebsratsvorsitzende der Fa. Spitz Roland Pascher.

Einkommensarme Familien entlasten

Die Preise für Energie und Treibstoffe müssen laut der Petition gesenkt werden. Außerdem fordert der ÖGB Direktzuschüsse für einkommensschwache Familien und eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas.



Autofahrer entlasten

Seit 13 Jahren sei das Kilometergeld für Arbeitnehmer, die auf ihr Auto angewiesen sind, nicht erhöht worden. „Preise runter“ fordere die Erhöhung von 42 auf 50 Cent. Zudem müsse die Mehrwertsteuer auf Zeitkarten im öffentlichen Verkehr gestrichen werden.

„Pendler können sich oft nicht aussuchen, wie sie in die Arbeit kommen, MieterInnen können sich nicht aussuchen, womit sie heizen. Alle meine KollegenInnen sind in irgendeiner Weise von den Preissteigerungen betroffen. Sie alle sind aufgefordert, mit ihrer Unterschrift Druck zu machen, damit die Regierung endlich handelt.

sagt Roland Pascher