Die Missionsrunde Attnang ist seit 1948 eine soziale Institution in der Region. Aber die letzten beiden Jahre waren die schwierigsten seit Bestehen. Da fast alle Mitglieder aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe gehören, war der Betrieb nur sehr eingeschränkt aufrechtzuerhalten. "Es ist Zeit, DANKE an alle unsere Mitglieder, unsere Gönner und Partner zu sagen", ist Monika Winna (neben Elfriede Wilflingseder seit 2016 Leiterin) froh und dankbar, dass trotz der schwierigen Bedingungen viel erreicht werden konnte. Auch für die ora-Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" konnten über 30 Schultaschen bzw. Geschenkpakete zusammengestellt werden. "Wir haben unser aktives Team verkleinert, natürlich mit Maske gearbeitet und wo es möglich war (zum Beispiel beim Schneiden der Putzlappen) viel in Heimarbeit erledigt.", erzählt sie weiter. "Aber vielen unserer Mitglieder geht einfach die Geselligkeit ab. Dienstag war immer unser fixer Treffpunkt im Pfarrheim Attnang, auch die Weihnachtfeier war ein alljährlicher Höhepunkt." Aber ein unterhaltsames Zusammenkommen in großer Runde, ein gemeinsames Arbeiten wie früher, ist nach wie vor nicht möglich. Wenngleich - nach dem Lockdown - der verkleinerte Not-Betrieb wieder aufgenommen wurde.