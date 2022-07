Bereits im April starteten drei Teilnehmer aus dem Bezirk die Ausbildung zum Gemeinde-Jugendexperten. Dieser Lehrgang des Jugendservice Oberösterreich ist in vier Module gegliedert in denen die Teilnehmer für die Jugendarbeit in den Gemeinden ausgebildet werden. "Wie kommuniziere ich mit Jugendlichen" oder "Wie gestalte ich ein Jugend-Ferienprogramm" sind nur zwei Beispiele, die dieser attraktive Lehrgang behandelt.

Insgesamt wurden 16 Teilnehmer als Gemeinde-Jugendexperte ausgezeichnet, davon drei aus dem Bezirk Vöcklabruck. Aus der Gemeinde Niederthalheim Thomas Prielinger und aus Frankenburg am Hausruck Marco Meier und Hannes Piras dürfen sich nun zurecht als Jugendexperten bezeichnen.

Die Motivation zur Teilnahme der drei ist klar - Jugendarbeit ist ihnen eine Herzensangelegenheit und auch auf Gemeindeebene unglaublich wichtig.